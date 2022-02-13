Умерла актриса Маргарита Корабельникова, озвучившая Умку

Заслуженная артистка РСФСР, актриса дубляжа Маргарита Корабельникова скончалась в возрасте 90 лет, сообщает ТАСС.

О смерти Корабельниковой рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. По его словам, Маргарита Павловна ушла из жизни в декабре 2021 года.

Капков назвал Корабельникову голосом детства. Она озвучивала медвежонка Умку, Пьеро из «Приключений Буратино», Вовку из «Возвращения блудного попугая». На счету актрисы сотни радиопостановок для детей.

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На экране Корабельниова появилась в последний раз ещё в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».