Умер заслуженный артист России Николай Коршилов

15 января скончался заслуженный артист России Николай Коршилов, сообщили в Московском театре оперетты.
Коршилов служил в театре много лет. В творческом багаже артиста яркие роли: Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице», Фальк в «Летучей мыши» и многие другие.
Также Коршилов известен в роли драматурга и режиссера.
Похороны артиста пройдут на Даниловском кладбище 19 января в 12.30. Перед этим в ритуальном зале на улице Россолимо 12, стр. 1 с 11 часов пройдёт церемония прощания.