Умер заслуженный артист России Николай Коршилов

15 января скончался заслуженный артист России Николай Коршилов, сообщили в Московском театре оперетты.

Коршилов служил в театре много лет. В творческом багаже артиста яркие роли: Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице», Фальк в «Летучей мыши» и многие другие.

Также Коршилов известен в роли драматурга и режиссера.

— Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда, — говорится в некрологе.

Похороны артиста пройдут на Даниловском кладбище 19 января в 12.30. Перед этим в ритуальном зале на улице Россолимо 12, стр. 1 с 11 часов пройдёт церемония прощания.