Умер ветеран ВОВ, рязанский бильярдист Александр Шумкин

В Рязани ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса Александр Нефёдович Шумкин. О смерти старшего товарища сообщил ВКонтакте депутат Рязанской Гордумы, почётный президент Рязанской областной федерации бильярдного спорта Александр Лемдянов.

Он назвал ветерана выдающимся бильярдистом, посвятившим русскому бильярду более 40 лет жизни.

— Его имя увековечено в Ежегодном турнире по бильярду среди школьников, — написал депутат, выразив соболезнования от имени федерации бильярда.

Александр Шумкин воевал на 1-м и 4-м Украинских фронтах, служив в различных военных округах, был патриотом своей страны. Имеет как боевые, так и трудовые награды.

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7info выражает соболезнования родным и близким покойного.