Умер ветеран ВОВ, рязанский бильярдист Александр Шумкин

В Рязани ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса Александр Нефёдович Шумкин. О смерти старшего товарища сообщил ВКонтакте депутат Рязанской Гордумы, почётный президент Рязанской областной федерации бильярдного спорта Александр Лемдянов.
Он назвал ветерана выдающимся бильярдистом, посвятившим русскому бильярду более 40 лет жизни.
Александр Шумкин воевал на 1-м и 4-м Украинских фронтах, служив в различных военных округах, был патриотом своей страны. Имеет как боевые, так и трудовые награды.
Реклама
7info выражает соболезнования родным и близким покойного.