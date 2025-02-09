Умер самый старый заключенный России Александр Анискин

В колонии в Алтайском крае ушел из жизни самый старый заключенный России Александр Анискин, ему было 84 года, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы.

«Заключенный мог стать жертвой нападения других осужденных колонии», — говорится в публикации.

Анискина осудили на восемь лет в 2020 году. Он зарезал знакомого во время ссоры в Бийске.

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Пенсионер утверждал, что вечером 25 июля 2019-го к нему пришел приятель и стал избивать пенсионера. По его словам, он случайно задел погибшего ножом, который держал в этот момент в руках. При этом врачи зафиксировали у его обидчика около 10 ножевых ранений.