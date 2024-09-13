Умер петербуржец, которого укусил прохожий за средний палец

В больнице Святого Георгия Петербурга умер житель Красногвардейского района, которого укусил прохожий за средний палец, пишет «Фонтанка».

Жена покойного рассказала полиции, что инцидент произошел 31 августа. Ее муж шел мимо детского сада № 90 и сделал замечание незнакомцу за неподобающее поведение.

«Слова он дополнил неприличным жестом», – говорится в публикации.

В ответ прохожий укусил его за средний палец. Пострадавший не придал этому значения, однако со временем рана не заживала. Спустя две недели мужчина пошел в поликлинику, откуда его направили на операцию, во время которой пациент умер.

Предположительно, причиной трагедии стала некротизирующая инфекция.