Умер легендарный артист российского цирка Виталий Воробьев

Ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович — народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат. Об этом сообщает телеграм-канал Большого Московского цирка.

Виталий Филиппович был не только мастером своего дела, но и человеком с большим сердцем, искренне любившим цирковое искусство. Его энергия и преданность профессии вдохновляли всех, кто его знал.

Коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам.

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— Светлая память о Виталии Филипповиче будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.