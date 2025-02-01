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Виталий Воробьев, фото: t.me/greatcircus_ru
Общество

Умер легендарный артист российского цирка Виталий Воробьев

Алексей Самохин

Ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович — народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат. Об этом сообщает телеграм-канал Большого Московского цирка.

Виталий Филиппович был не только мастером своего дела, но и человеком с большим сердцем, искренне любившим цирковое искусство. Его энергия и преданность профессии вдохновляли всех, кто его знал.

Коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам.

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— Светлая память о Виталии Филипповиче будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

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© Информационное агентство 7info

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