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Вторник, 16 ноября, 2021
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Умер бывший главврач Рязанского физкультурного диспансера Сергей Сысоев

7info

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В воскресенье, 14 ноября, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший главный врач Рязанского областного физкультурного диспансера Сергей Александрович Сысоев. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

В последнее время Сысоев трудился травматологом-ортопедом в коллективе ГБУ РО «РОВФД».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования близким людям покойного.

Умер бывший главврач Рязанского физкультурного диспансера Сергей Сысоев

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