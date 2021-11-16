Умер бывший главврач Рязанского физкультурного диспансера Сергей Сысоев

В воскресенье, 14 ноября, в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший главный врач Рязанского областного физкультурного диспансера Сергей Александрович Сысоев. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

В последнее время Сысоев трудился травматологом-ортопедом в коллективе ГБУ РО «РОВФД».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования близким людям покойного.

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