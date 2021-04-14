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Среда, 14 апреля, 2021
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Улицу Зегеля в Липецке закроют для ремонта

Елена Лобанова
Фото пресс-службы администрации города
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В Липецке закроют улицу Зегеля для ремонта дороги. Работы проведет ООО «Строймастер». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Подрядчик объяснил, что такой подход позволит минимизировать неудобства для горожан и ускорить работы. Дело в том, что по контракту ремонт должен закончиться 31 августа. Однако подрядчик уверен, что благодаря перекрытию дороги удастся все сделать до конца июля. 

— Если ограничить движение по улице, то работы в ночное время будут сведены к минимуму. Так мы не будем мешать жителям стоящих рядом с проезжей частью домов. На участке расположено более 100 колодцев. После фрезерования покрытия они будут возвышаться над проезжей частью. Это сделает проезд по улице как минимум некомфортным, — пояснил представитель подрядчика. 

Так, улицу Зегеля закроют в ночь на 19 апреля. В настоящее время прорабатывается схема движения общественного транспорта. Вероятнее всего, автомобили будут пользоваться улицей Плеханова. 

Специалисты планируют отремонтировать участок от кольцевой развязки площади Плеханова до площади Героев. Для пешеходов выложат тротуарную плитку и обустроят велодорожку.

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