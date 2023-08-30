Среда, 30 августа, 2023
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Улицы Рязани украсили муралы от уличного художника из Венесуэлы

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Фото: сайт администрации

Уличный художник из Венесуэлы создал серию стрит-артов на улицах Рязани.

Муралы украсили технический объект возле КДЦ «Октябрь» — там художник изобразил самые известные и значимые объекты своей страны. Презентация работ закрыла VI Международный форум «Юность древних городов», сообщает пресс-служба мэрии.

Визит Хулио Линареса в Рязань состоялся по поручению Павла Малкова в рамках развития сотрудничества региона со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Хулио Линарес создает креативные проекты в жанре паблик-арт. Его работы представлены по всему миру.

Улицы Рязани украсили муралы от уличного художника из Венесуэлы
Улицы Рязани украсили муралы от уличного художника из Венесуэлы
Улицы Рязани украсили муралы от уличного художника из Венесуэлы

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