Улицы Рязани украсили муралы от уличного художника из Венесуэлы

Уличный художник из Венесуэлы создал серию стрит-артов на улицах Рязани.

Муралы украсили технический объект возле КДЦ «Октябрь» — там художник изобразил самые известные и значимые объекты своей страны. Презентация работ закрыла VI Международный форум «Юность древних городов», сообщает пресс-служба мэрии.

Визит Хулио Линареса в Рязань состоялся по поручению Павла Малкова в рамках развития сотрудничества региона со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Хулио Линарес создает креативные проекты в жанре паблик-арт. Его работы представлены по всему миру.