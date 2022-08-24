Уличные светильники в Московском районе Рязани заменят к 1 ноября

В Рязанской городской Думе обсудили вопросы модернизации уличного освещения. Обсуждение провела глава муниципального образования Татьяна Панфилова, сообщила пресс-служба РГД.

В рабочей встрече приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, заместитель главы администрации города Михаил Ромодин, представители управления благоустройства города и ДБГ.

Дирекцией благоустройства с 4 июля заключён контракт на выполнение работ по замене элементов сети наружного освещения города. В данный момент произведена замена 742 светильников на ул. Мервинской, Сельских строителей, Космонавтов, Дачной, Промышленной и Молодцова. Применяется осветительное оборудование рязанского завода-изготовителя.

Работы начались с Московского района Рязани и будут организованы в два этапа. Замена светильников в Московском районе завершится к 1 ноября. Затем, в рамках второго этапа, подрядная организация приступит к работам в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Намеченная модернизация уличного освещения завершится к 1 февраля 2023 года.

Всего планируется заменить 14895 светильников. Срок службы каждого — не менее 12 лет. По словам представителей ДБГ, свет будет нейтральным, ближе к тёплому, жёлтому. На пешеходных переходах с целью повышения контрастности и вертикальной освещённости панируется установить 152 светильника с кронштейнами и 100 специальных светильников, оснащённых оптикой для вертикальной засветки пешеходов. Это позволит водителям видеть пешеходов с большего расстояния и быстрее реагировать на изменение дорожной ситуации.

Кроме того, планируется замена аварийных кронштейнов на улице Чкалова и на Театральной площади. Будет произведена доустановка 16 шкафов автоматической системы управления наружным освещением и их интеграция в существующий программно-аппаратный комплекс.

Депутаты городской Думы планируют проехать по улицам города, на которых работы по установке новых светильников завершены, и оценить изменения степени освещённости дорог и пешеходных переходов.