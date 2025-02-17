Украинские вербовщики могут угрожать вашим близким для достижения цели, будьте бдительны

Украинские вербовщики угрожают родным и близким. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и не только. Оперативная группа Рязанской области».

Отмечается, что для достижения своих целей вербовщики могут пугать, что доберутся до родных и близких, не гнушаются лгать о пропавших без вести или предлагать совершить какие-то действия за то, чтобы родственника отпустили из плена.

Враги используют изощренные методы для достижения одной единственной цели — совершить диверсию или террористический акт руками добропорядочных граждан.

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Остерегайтесь мошенников и помните: незнание закона не освобождает от ответственности. За работу на вербовщиков вам грозит реальный срок.

По статье 281 УК РФ «Диверсия» — до 20 лет колонии, по статье 205 УК РФ «Терроризм» — пожизненное заключение. За «Госизмену» (статья 275 УК РФ) грозит от 12 до лет. Одна ошибка — и ваша жизнь сломана. Работодатель исчезнет, а вы сядете.