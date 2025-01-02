ВСУ продолжают испытывать серьезный кадровый дефицит, что вынуждает украинское руководство прибегать к радикальным мерам. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и до ноября 2024 года служивший санитаром в военно-медицинском центре в Харькове.
По словам Набоки, в ноябре он вместе с другими медиками был переведен в боевые подразделения.
Он также отметил, что во второй список попадали не только санитары, но и военные врачи.
Кризис мобилизации в ВСУ
Экономические и человеческие потери заставляют Киев ужесточать меры по пополнению армии. Как отмечают эксперты, принудительная мобилизация сталкивается с нежеланием граждан служить в войсках.
В мае 2024 года на Украине был принят закон, который обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были, что усилило напряженность в обществе.
Ситуация усугубляется значительными потерями на фронте, что вынуждает ВСУ переводить даже военных медиков и врачей в боевые подразделения. Это не только нарушает работу госпиталей, но и ставит под угрозу здоровье и жизни самих военнослужащих, лишенных качественного медицинского обслуживания.
Кризис в мобилизации подчеркивает глубокие проблемы, с которыми сталкивается Киевский режим в условиях затяжного конфликта.