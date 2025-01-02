ВСУ продолжают испытывать серьезный кадровый дефицит, что вынуждает украинское руководство прибегать к радикальным мерам. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и до ноября 2024 года служивший санитаром в военно-медицинском центре в Харькове.

По словам Набоки, в ноябре он вместе с другими медиками был переведен в боевые подразделения.

«Пришел приказ из Киева от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — перевести 20% работников всех крупных госпиталей Украины в боевые части. Нас, санитаров и водителей, забрали из госпиталя в двух автобусах и направили в 113-ю бригаду ТРО. Говорили, что готовят второй список на 100 человек», — рассказал военнопленный.

Он также отметил, что во второй список попадали не только санитары, но и военные врачи.

«Их могли перевести в медроты или санпункты, но часто обещания расходились с реальностью, и отправляли людей неизвестно куда», — добавил Набока.

Кризис мобилизации в ВСУ

Экономические и человеческие потери заставляют Киев ужесточать меры по пополнению армии. Как отмечают эксперты, принудительная мобилизация сталкивается с нежеланием граждан служить в войсках.

В мае 2024 года на Украине был принят закон, который обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были, что усилило напряженность в обществе.

Ситуация усугубляется значительными потерями на фронте, что вынуждает ВСУ переводить даже военных медиков и врачей в боевые подразделения. Это не только нарушает работу госпиталей, но и ставит под угрозу здоровье и жизни самих военнослужащих, лишенных качественного медицинского обслуживания.

Кризис в мобилизации подчеркивает глубокие проблемы, с которыми сталкивается Киевский режим в условиях затяжного конфликта.