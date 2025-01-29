Украинские беспилотники атаковали регионы России

В ночь на 29 января беспилотники ВСУ атаковали регионы России. Рязань атаки не затронули, но в других городах ситуация сложнее. Что случилось этой ночью рассказал портал «Лента.ру».

В Смоленской области украинские беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, в различных районах области гражданские объекты подверглись массированным ударам дронов. Атаку отражали силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По предварительным данным, один из беспилотников был сбит во время попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет. Позднее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что речь идет о Смоленской атомной электростанции (АЭС).

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Возгорание в Нижегородской области из-за обломков дронов

В Нижегородской области обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвали возгорание в Кстовской промзоне, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки дронов, что привело к возгоранию. Ликвидацией пожара сейчас занимаются экстренные службы», — заявил глава региона.

По словам губернатора, пострадавших нет. Очевидцы сообщали о звуках взрывов, по предварительной информации, беспилотники упали в районе нефтебазы в Кстово, вызвав пожар.

26 беспилотников сбиты над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки на нашу территорию. Силами ПВО Минобороны России уничтожено 26 дронов самолетного типа, в том числе три реактивных», — уточнил Богомаз.

По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы обследуют территорию.

Атака дронов на Тверскую область

В ночь на 29 января российские силы ПВО сбили 20 беспилотников в Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя.

Сначала сообщалось о шести дронах, уничтоженных в Торопецком районе, затем их число возросло до 14, а позже — до 20. Кроме того, еще несколько беспилотников были сбиты в другом районе региона.

«29 января дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили несколько беспилотников в районе Андреаполя», — заявил Руденя.

На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем главы региона.

Угроза атаки дронов в Татарстане

МЧС России предупредило жителей Татарстана о возможной атаке беспилотников.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Позднее ограничения были сняты.