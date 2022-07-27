Татьяна Проводина

УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом»

УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом».

27 июля в администрации города Рязани состоялось награждение управляющих компаний, победивших в конкурсе «Самый пожаробезопасный дом».

Управляющей компании «Привилегия комфорта» вручили сразу две награды. Жилые комплексы «Достояние» и «Наследие» награждены дипломами второй степени.

Награды вручали лично замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин и замначальника управления – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС Дмитрий Чулкин.

УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
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