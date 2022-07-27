УК «Привилегия комфорта» получила награды конкурса «Самый пожаробезопасный дом».

27 июля в администрации города Рязани состоялось награждение управляющих компаний, победивших в конкурсе «Самый пожаробезопасный дом».

Управляющей компании «Привилегия комфорта» вручили сразу две награды. Жилые комплексы «Достояние» и «Наследие» награждены дипломами второй степени.

Награды вручали лично замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин и замначальника управления – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС Дмитрий Чулкин.