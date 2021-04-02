Уголовное дело Станислава Подоля передано в Рязань

Уголовное дело депутата рязанской областной Думы Станислава Подоля передали в Железнодорожный районный суд Рязани. Решение принял Перовский районный суд Москвы.

Подоль – директор, учредитель ООО АМК «Рязанский», обвиняется по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, он знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината, продукция предприятия не отвечала требованиям безопасности. В период с 19 ноября по 5 декабря 2018 года на комбинате было произведено сливочное масло, поступившее в детские сады, школы Восточного административного округа Москвы.

Следователи считают, что после употребления масла в декабре 2018 года 91 ребёнок и воспитатель дошкольного учреждения перенесли кишечные заболевания.