7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

Уголовное дело Станислава Подоля передано в Рязань

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay

Уголовное дело депутата рязанской областной Думы Станислава Подоля передали в Железнодорожный районный суд Рязани. Решение принял Перовский районный суд Москвы.

Подоль – директор, учредитель ООО АМК «Рязанский», обвиняется по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, он знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината, продукция предприятия не отвечала требованиям безопасности. В период с 19 ноября по 5 декабря 2018 года на комбинате было произведено сливочное масло, поступившее в детские сады, школы Восточного административного округа Москвы.

Следователи считают, что после употребления масла в декабре 2018 года 91 ребёнок и воспитатель дошкольного учреждения перенесли кишечные заболевания.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru