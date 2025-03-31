Уголовное дело после наезда электросамоката на ребёнка завели в Твери

В Твери следователи возбудили уголовное дело о травмировании малолетнего в результате наезда самоката. Об этом сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Твери несовершеннолетний, управляя электросамокатом, наехал на четырёхлетнего ребёнка, в результате чего тот получил травмы.

Для выяснения всех деталей случившегося, указанных в публикации, Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области было возбуждено уголовное дело по статье 268 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения).

Реклама

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.