Уголовное дело после наезда электросамоката на ребёнка завели в Твери

В Твери следователи возбудили уголовное дело о травмировании малолетнего в результате наезда самоката. Об этом сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Твери несовершеннолетний, управляя электросамокатом, наехал на четырёхлетнего ребёнка, в результате чего тот получил травмы.
Для выяснения всех деталей случившегося, указанных в публикации, Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области было возбуждено уголовное дело по статье 268 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения).
В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.