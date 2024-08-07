Среда, 7 августа, 2024

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в Скопинском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazan.sledcom.ru/

На руководителя одного из предприятий Скопинского района завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Рязанской области.

О нарушениях стало известно во время личного приема граждан, который проводил руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. По данным следствия, руководитель предприятия не выплатил работнику более 260 тыс. рублей. При этом финансовые ресурсы у него были. Несмотря на это, руководитель не выплатил зарплату за период с октября по декабрь 2023.

На сайте ведомства отметили, что сейчас следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате.

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