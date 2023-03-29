Бывшая сотрудница Wildberries из Уфы Камила Латыпова рассказала телеграм-каналу Shot, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе маркетплейса.

По словам 23-летней девушки, она подхватила опасную инфекцию из-за бегающих там грызунов и антисанитарии.

«Я ослепла. Головокружения, у меня болела сильно голова. У меня заболели почки, после чего меня увезли в больницу. Выяснилось то, что у меня мышиная лихорадка», – пояснила Латыпова.

Девушка пролежала в больнице десять дней, после чего вернулась на работу и увидела, что никаких мер на складе никто не предпринял. Ее уволили после того, как она рассказала свою историю в соцсетях.

Латыпова добавила, что руководство обвинило ее во лжи и заявило, что сотрудница заразилась на природе. Вскоре она узнала, что беременна, и теперь боится за своего ребенка. Перед ней никто не извинился за случившееся.