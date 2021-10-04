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Понедельник, 4 октября, 2021
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Уфимец обвиняется в поджоге бензином своей жены

Александр Ильин
Уфимец обвиняется в поджоге бензином своей жены

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В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в покушении на убийство своей супруги путём поджога. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 

Согласно данным следствия, инцидент произошёл 17 сентября 2021 году в СНТ «Дубрава». Между супругами прозошёл бытовой конфликт, в ходе которого муж облил жену бензином и поджёг.

На помощь пострадавшей прибежала дочь. Она начала тушить мать, после чего вызвала скорую помощь. Женщину удалось спасти, однако у неё поражено 70% кожных покровов. Сейчас она находится в реанимации. 

В настоящий момент уфимца собираются судить по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

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