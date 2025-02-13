Учёный совет поддержал кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ

В РГУ имени С.А. Есенина 13 февраля состоялось заседание Учёного совета. Были рассмотрены рабочие вопросы, один из них – выдвижение кандидатов на выборы ректора.

Председатель Студенческого совета Дарья Гусева, на основании решения собрания студсовета, выдвинула кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ имени С.А. Есенина. Также кандидатуру исполняющего обязанности ректора поддержал Институт иностранных языков и другие структурные подразделения вуза. Участники Учёного совета проголосовали единогласно «за».

По решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.