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Фото: пресс-служба РГУ
Общество

Учёный совет поддержал кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ

Анастасия Мериакри

В РГУ имени С.А. Есенина 13 февраля состоялось заседание Учёного совета. Были рассмотрены рабочие вопросы, один из них – выдвижение кандидатов на выборы ректора.

Председатель Студенческого совета Дарья Гусева, на основании решения собрания студсовета, выдвинула кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ имени С.А. Есенина. Также кандидатуру исполняющего обязанности ректора поддержал Институт иностранных языков и другие структурные подразделения вуза. Участники Учёного совета проголосовали единогласно «за».

По решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.

Учёный совет поддержал кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ По решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.
Фото: пресс-служба РГУ
Учёный совет поддержал кандидатуру Дмитрия Бокова для участия в выборах ректора РГУ По решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выборы ректора РГУ имени С.А. Есенина пройдут в апреле 2025 года.
Фото: пресс-служба РГУ

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