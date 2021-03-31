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Суббота, 3 апреля, 2021
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Учительница начальных классов до смерти забила мужа в Подмосковье

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против 53-летней жительницы Коломны, которая подозревается в нанесении смертельных ранений мужу, пишет ФАН.

Инцидент произошел 27 марта в частном доме по улице Центральная в деревне Чанки. На месте случившегося нашли труп 53-летнего мужчины, который работал заправщиком на сетевой автозаправке. По подозрению стражи порядка задержали его жену – учительницу начальных классов.

«У потерпевшего сломаны практически все ребра. Также врачи диагностировали у него разрывы почек и печени», – рассказал источник в правоохранительных органах.

В школе, где работает женщина, ее называют одним из лучших учителей. Она проживала с мужем, сыном и внучкой.

«На нее никогда не было ни одной жалобы: ни от родителей, ни от учеников», — отметили коллеги.

Учительницу поместили в изолятор временного содержания.

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