Учительница начальных классов до смерти забила мужа в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело против 53-летней жительницы Коломны, которая подозревается в нанесении смертельных ранений мужу, пишет ФАН.

Инцидент произошел 27 марта в частном доме по улице Центральная в деревне Чанки. На месте случившегося нашли труп 53-летнего мужчины, который работал заправщиком на сетевой автозаправке. По подозрению стражи порядка задержали его жену – учительницу начальных классов.

«У потерпевшего сломаны практически все ребра. Также врачи диагностировали у него разрывы почек и печени», – рассказал источник в правоохранительных органах.

В школе, где работает женщина, ее называют одним из лучших учителей. Она проживала с мужем, сыном и внучкой.

«На нее никогда не было ни одной жалобы: ни от родителей, ни от учеников», — отметили коллеги.

Учительницу поместили в изолятор временного содержания.