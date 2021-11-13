Учительница физкультуры из Самары подозревается в растлении трёх малолетних учениц

В Самаре расследуют уголовное дело в отношении 24-летней учительницы физкультуры и ОБЖ, которая подозревается в растлении трёх своих несовершеннолетних учениц. Об этом пишет “КП-Самара” со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, преступления девушка совершала в январе 2021 года. Первые две интимные встречи прошли в период школьных каникул, третья — в середине месяца.

По предварительным данным, учительница приглашала девочек в гости, после чего склоняла их к действиям сексуального характера.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет»). Девушка находится под домашним арестом.