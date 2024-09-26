Учительница отравившихся детей из Красноярского края рассказала об их семье

Семья из Красноярского края, где четверо детей погибли от отравления, характеризовалась как благополучная и активно взаимодействовала со школой, сообщила учительница в беседе с 360.ru.

«Они всегда приходили в школу опрятными. Родители следили за посещением занятий. Пропускали уроки только по уважительной причине, например, из-за болезни», — рассказала педагог.

Учительница назвала случившееся горем.

«Одни слёзы, слёзы сожаления. Не только у педагогов, но и у всего населения», — подчеркнула она.

Трагедия произошла 21 сентября. Семья из посёлка Красная Сопка, состоящая из отца, матери и четверых детей, пообедала пельменями, купленными в магазине. Вскоре у них проявились симптомы пищевого отравления. Родители смогли выжить, дети скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент рассматриваются две основные версии: отравление парами дихлофоса и наличие неустановленного токсичного вещества в пельменях. В пробах продуктов из дома семьи и магазина опасных веществ не нашли.