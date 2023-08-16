Учительница из Рязани рассказала о загаженном курортном посёлке на юге

Мария, учительница математики из Рязани, рассказала сайту 93.RU о грязи в курортном посёлке на юге России.

Рязанка приехала в курортный посёлок Геленджика Голубая бухта вместе с мужем и 6-летним сыном. Семья выбирает это место регулярно, но в этом году отдых портили неприятные моменты.

Мария возмутилась грязью на улицах посёлка. В одном месте женщина заметила разлагающийся на дороге труп собаки.

— Голубую Бухту называют «российскими Мальдивами». Неужели нельзя беречь эту красоту! — возмутилась рязанка.

Дороги завалены иглами сосен, их никто не убирает. В местном парке «Лесная сказка» неизвестные сломали фигуры зверей, качели.

Мария предлагает местной администрации обязать жителей убирать территорию у своих домов, ведь практически каждый сдаёт жильё отдыхающим.