Учительница из Калининграда, которую муж выбросил из окна, рассказала о трагедии

Пострадавшая от рук мужа учительница географии из Калининграда рассказала о своем состоянии, пишет Клопс.

Инцидент произошел 2 сентября на улице Коммунистической. По предварительной версии, 42-летний мужчина вытолкнул 35-летнюю жену из окна с четвертого этажа. После этого злоумышленник попытался обвинить жертву в попытке суицида.

Женщина уточнила, что ей сделали четыре операции. Сейчас она идет на поправку. Пострадавшая уточнила, что она не останется инвалидом после падения.

«Все самое страшное позади. Сейчас у меня нога на вытяжке. Врачи говорят, что из больницы выпишут через месяц-полтора. Перспективы хорошие. Если реабилитация пойдёт по плану, то я смогу встать на ноги и вернуться к полноценной жизни через несколько месяцев», — отметила собеседница.

Жительницу Калининграда перевели в палату травматологии. У нее бодрый голос и хорошее настроение, ее постоянно навещают близкие.