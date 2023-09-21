Четверг, 21 сентября, 2023
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Учителя отбили третьеклассницу у маньяка во Владивостоке

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Преподаватели отбили третьеклассницу у педофила, который набросился на ребенка возле школы №16 во Владивостоке, пишет телеграм-канал Mash.

Девочка шла домой после уроков по лесопарковой зоне. Вскоре на нее набросился 39-летний незнакомец, который утащил 9-летнюю школьницу в кусты. Там злоумышленник начал душить жертву, заставлял ее пить алкоголь и раздеваться.

«Крики услышала мимо проходящая девочка — помчалась в школу за помощью», — говорится в публикации.

Педагоги во главе с учителем физкультуры прибежали на место случившегося и с палками в руках отбили ребенка у извращенца. Они задержали мужчину и передали его полиции. Девочка отделалась царапинами, однако находится в шоковом состоянии и не может говорить.

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