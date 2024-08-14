Учителя недовольны работой с детьми мигрантов в школах

Почти половина (около 53%) учителей отметила, что дети мигрантов испытывают сложности в овладении русским языком и общеобразовательными предметами. Об этом сообщают «Ведомости».

Такие результаты были получены в ходе социологического исследования, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. Опросом приняли участие 2064 педагога из школ Новгородской, Челябинской и Ярославской областей, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях.Около 42% опрошенных педагогов не замечали проблем с русским языком у детей мигрантов, а 5,5% затруднились с ответом.

Относительно освоения общеобразовательных предметов, мнения учителей разделились: 49,5% считают, что проблемы есть, в то время как 47% считает, что таких проблем нет (4% затруднились ответить). Большинство респондентов (80%) утверждают, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной, в сравнении с 15% других педагогов. Около 70% также отмечают, что дети хорошо общаются, в то время как 22,2% указывают на проблемы (8,2% не знают, как ответить). Эксперты также выработали ряд рекомендаций для учебных заведений, таких как организация очных и дистанционных курсов по русскому языку как иностранному, увеличение числа выпускников вузов, специализирующихся на обучении иностранцев русскому языку. Они также предложили разработать и продвигать электронные образовательные ресурсы, включая приложения для смартфонов, а также сделать дополнительные занятия более доступными для детей с целью культурной адаптации и погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования.

В школах в 2023 году численность детей мигрантов, имеющих иностранное гражданство или без гражданства, составила около 181 500 человек. В эту цифру входят 178 900 человек (98,6%) с иностранным гражданством и 2600 (1,4%) без гражданства.Автор исследования, Алексей Тищенко, указывает на значительные различия между детьми мигрантов в их уровне владения русским языком и предметами школьной программы, что требует индивидуального подхода. Как правило, школы самостоятельно определяют и осуществляют меры по работе с детьми-мигрантами с учетом своих возможностей. Тищенко подчеркивает необходимость оценки потребности в индивидуальной поддержке таких учеников и формы ее оказания.

«Работа с детьми-мигрантами – это весомая дополнительная организационная и педагогическая нагрузка на школу, которую сложно оценить в связи с различными образовательными, социокультурными и психологическими характеристиками таких обучающихся, включая их дисциплинированность, способность к обучению, скорость адаптации», – подчеркнул он.

Если дети начинают учиться в российских школах с 1-2 классов, даже если они не очень хорошо владеют русским языком, они быстро приспосабливаются, отмечает председатель совета Таджикского культурного центра Хуршед Хамракулова. Дети сначала неактивно используют язык, но уже к 3-4 классу начинают хорошо владеть им и успешно учатся. Главное в этом процессе — положительное отношение к ним в классе и внимание со стороны учителей и родителей. Она также добавила, что возникают трудности, когда ребенок не знает языка и начинает учиться в 8-9 классах.