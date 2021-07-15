30.9 C
Рязань
Четверг, 15 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

7info
Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
- Advertisement -

Антитела в организме людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, могут сохраняться в течение года. Так считают учёные из шведской больницы
Дандерид в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

Эксперимент исследователи начали весной 2020 года. Тогда они взяли кровь на анализ у 2 тысяч сотрудников больницы. Примерно у 19% нашли антитела против SARS-CoV-2. Также кровь взяли у 100 пациентов.

В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител. При этом антитела способны бороться в распространёнными в Европе альфа- и дельта-штаммами.

Медики считают, что вакцинироваться необходимо, так как уровень антител значительно повышаются после вакцинации.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]nfo.ru