Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19

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Антитела в организме людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, могут сохраняться в течение года. Так считают учёные из шведской больницы

Дандерид в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

Эксперимент исследователи начали весной 2020 года. Тогда они взяли кровь на анализ у 2 тысяч сотрудников больницы. Примерно у 19% нашли антитела против SARS-CoV-2. Также кровь взяли у 100 пациентов.

В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител. При этом антитела способны бороться в распространёнными в Европе альфа- и дельта-штаммами.

Медики считают, что вакцинироваться необходимо, так как уровень антител значительно повышаются после вакцинации.