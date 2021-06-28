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Понедельник, 28 июня, 2021
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Ученые оценили перспективы развития пандемии COVID-19 в России

Елена Лобанова
Ученые оценили перспективы развития пандемии COVID-19 в России
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Стабилизация заболеваемости коронавирусом на уровне не выше 22,5 тыс. новых случаев возможна уже в ближайшие дни, следует из расчетов ученых из СПбГУ.

— Переход ежедневной заболеваемости выше уровня в 21 тыс. новых случаев к концу июня, сгенерированный нашей моделью неделю назад, подтвердился, — рассказал «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Эксперт отметил, что анализ информации, полученной по COVID-19 за прошедшую неделю, показывает, что с 24 июня количество ежедневных новых случаев заболевания колеблется незначительно.

Из этого следует, что в ближайшие дни возможна стабилизация на уровне не выше 22,5 тыс. новых случаев заболевания, пояснил Захаров. В исследовании сказано, что если данный прогноз окажется верным, то примерно к 15 июля общее число болеющих людей может выйти на уровень 500 тыс., а затем начнет уменьшаться.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона»,«КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Плюс» ко всему: заболеваемость COVID может стабилизироваться в середине июля.

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