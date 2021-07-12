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Понедельник, 12 июля, 2021
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Ученые назвали полезные продукты из древности

Елена Лобанова
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Ученые рассказали, какие продукты пришли к нам из древних времен и чем они полезны. Как сообщает РИА «Новости», они становятся популярны во всем мире

В вопросе полезности ученые выделили полбу и киноа. Климатически неприхотливые, они снова возвращаются в Россию. Зерно полбы гораздо крупнее пшеничного и обобщенно белком. Оба продукта считаются диетическими. 

Черный рис также был отмечен учеными. Он содержит 75% углеводов. белый рис уступает ему в количестве биоактивных соединений. Часто черный рис смешивают с белым для разнообразия гарнира или добавляют в салаты.

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