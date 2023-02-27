Ученые доказали существование древних амазонок на Урале

Археологи Южно-Уральского государственного университета изучили женские захоронения кочевников-сарматов, датируемые ранним железным веком (с V по III века до н.э.), в которых было найдено оружие, узнали «Известия».

Ученые пришли к выводу, что, вероятнее всего, погребенные женщины умели с ним обращаться, применяли его в бою и вполне могли быть прототипом тех воительниц-амазонок, о которых писал древнегреческий историк Геродот. Однако они не составляли какое-то отдельное военное формирование или особый слой общества.

«Женские погребения с предметами вооружения обнаружены в курганах всех статусных уровней — от скромных насыпей до «царских» усыпальниц. Это отчасти отвечает на часто задаваемый исследователями вопрос — составляли ли амазонки определенный социальный слой или вооруженные формирования на постоянной основе. Очевидно, что женщины ранних кочевников Южного Урала, погребенные с оружием, ни того ни другого собой не представляли и имели различный социальный статус, принадлежали к разным слоям общества, от элиты до рядовых кочевников», — сказала старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Наталья Берсенева.

Из более чем 500 известных погребений данного периода ученые выбрали 24, отвечающие критериям исследования. Некоторые из них были индивидуальными, другие — парными, третьи — коллективными. Во всех этих захоронениях было найдено оружие. Главным образом это были колчаны со стрелами, но встречалось и клинковое оружие. Большинство этих женщин умерли в возрасте 25–35 лет. Некоторых из них похоронили с детьми. Оружие обнаружили как рядом со знатными умершими, так и в могилах простых кочевниц.

Только один колчан, найденный в захоронении амазонок с высоким социальном статусом, возможно, был частью похоронных даров и выполнял ритуальные функции. Однако остальное оружие по своим характеристикам не отличалось от тех предметов, которые были найдены в мужских захоронениях. И располагались они точно так же, как в могилах мужчин. Колчаны чаще всего клали с левой стороны от тела, реже — с правой, на груди, под головой или между ног умершей. Рядом с оружием обычно лежали предметы женского обихода: бусы, зеркала, веретена, посуда.

Предметы, найденные в могилах, дают основание предположить, что многие женщины умели обращаться с оружием дистанционного боя, а некоторые — и с холодным. В условиях кочевой жизни того времени подобные навыки повышали шансы женщин и их потомства на выживание.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале