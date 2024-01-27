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Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»

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26 января активисты школьной музейной группы рязанской школы №58 и школьного музейного театра «Живая Память» стали участниками презентации выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» на площадке ВДЦ «Орлёнок» в рамках Международной выставки-форума «Россия» в павильоне №57 «Россия — моя история».

Участники интерактивного выступления- юнармейцы школы: Ксения Дындикова (9А класс), Сергей Золотарёв (9К класс) и Ярослав Мырзак (10В класс). Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе Елена Викторовна Дындикова.

Ребята привезли яркую искру Вечного огня с древней и славной Рязанской земли. Свое выступление активисты посвятили народному учителю, краеведу, нашему земляку Ивану Алексеевичу Морозову известного многим рязанцам, и каждому жителю села Е́лино, что расположено в Захаровском районе Рязанской области.

Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
Ученики рязанской школы №58 представили школьный музей на выставке «России»
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