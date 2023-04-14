spot_img
Пятница, 14 апреля, 2023
powder

Ученики рассказали о жутких издевательствах в спецшколе в Екатеринбурге

На главнуюНовости мира

В спецшколе № 124 в Екатеринбурге учеников насиловали в качестве наказания, об этом рассказали сами дети телеграм-каналу SHOT.

По словам одного из пострадавших, ребятам устраивали «темную» – избивали их ночью толпой. Кроме того, жертв заставляли «сидеть стульчик». Речь идет о наказании, при котором нужно занять положение сидя, но без стула, и пребывать в нем несколько часов.

«Высшая мера наказания — это зачуханить», — пояснили пострадавшие.

Подростки пояснили, что так педагоги перевоспитывали трудных детей. Они заставляли старшеклассников публично унижать детей, в том числе в сексуальном плане. Возбуждено уголовное дело, директора спецшколы отстранили. Задержан один из насильников.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации