Ученики 9«Б» класса 75-й школы Рязани выбирают технологические и универсальные профили

В Рязани продолжаются индивидуальные встречи с родителями 9-х классов школы №75. 18 апреля руководство управления образования и директора школ встретились с учениками 9«Б» класса и их родителями.

Абсолютное большинство ребят определились с направлением дальнейшего обучения в школах №51, 63 и 72. На будущей неделе пройдут ознакомительные экскурсии в эти школы.

Ученик 9«Б» класса Максим заинтересовался технологическим профилем в школе №72. Иван выбрал универсальный профиль школы №63. Представители управления образования и директора учебных заведений готовы принять ребят в те классы, которые их интересуют.

По словам родителей, обсудили все возможные варианты выхода из ситуации. Приняты решения по выбору школы, класса и его профиля.