Участок дороги по улице Советской в Касимове отремонтируют за 57 млн

В Касимове отремонтируют участок автомобильной дороги по улице Советской за 57 213 621 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

Дорогу отремонтируют от д. 191А до границы города Касимова. По контракту на 3-м этапе ремонта по улице Советской должны установить:

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Окончание выполнения работ — 30 сентября 2025 года.