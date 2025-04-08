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Фото: Минтранс Рязанской области ВКонтакте
Новости Касимова

Участок дороги по улице Советской в Касимове отремонтируют за 57 млн

Анастасия Мериакри

В Касимове отремонтируют участок автомобильной дороги по улице Советской за 57 213 621 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

Дорогу отремонтируют от д. 191А до границы города Касимова. По контракту на 3-м этапе ремонта по улице Советской должны установить:

  1. 4 автопавильона ОМ-7 с урнами
  2. 13 стоек опор СВ 110
  3. Навесить 16 светильников LP-STREET «Медея» мощностью 80 Вт 80-5-1-2-П76TS
  4. Дорожная разметка термопластиком
  5. 4 пешеходных перехода

Окончание выполнения работ — 30 сентября 2025 года.

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