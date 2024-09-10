Участники шоу «Вызов. Китайский сезон» столкнулись с первыми проблемами

Сегодня, 10 сентября в 18:00 на ТНТ стартует новый сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» (16+), в котором впервые в истории проекта за приз будут бороться в парах представители из России и из Китая. В первом выпуске участники познакомятся друг с другом, а также попробуют преодолеть языковой барьер и в быту, и на испытаниях. Не обойдется без громких заявлений: кого-то не устроит их партнер, а кого-то погодные условия Вологды.

Участники приедут в свой лагерь, построенный прямо посреди поля. Одним из главных удивлений для них станет отсутствие еды в холодильниках, которых в этом сезоне будет два – один для российских звезд и интеллектуалов, другой для китайских знаменитостей и представителей мира науки. Чтобы получить еду участникам реалити надо не так много, всего лишь запомнить по именам друг друга – русским китайцев, а китайцам русских.

Погодные условия также станут для кого-то потрясением. Одна из участниц китайской команды изъявит желание покинуть проект, так и не начав его. Причиной всему – жуткая жара, которая была в Вологде во время съемок шоу.

«Ей душно, она хочет есть и спать! Малышка, ты на реалити! Так надо!», – прокомментирует позицию китайской участницы Ян Лю танцор Антон Пануфник.

Первое большое испытание выявит лидеров и продемонстрирует, кто из участников смог найти общий язык, а кто – нет. Одна из пар даже захочет обменять своего партнера на кого-то другого.