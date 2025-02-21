Участники шоу «Титаны» раскритиковали рыцарский поступок Саши Стоуна

В новом выпуске шоу «Титаны» (16+), который выйдет в эфир в воскресенье в 21:00, участники столкнутся с неожиданной дилеммой: как относиться к соперникам-женщинам? Саша Стоун, решивший поступить по-джентльменски, вызвал волну критики со стороны других участников.

В этом выпуске атлетов ждут поединки, где в каждом раунде сразятся по три спортсмена. Выбор соперников будет зависеть от результатов предыдущих испытаний. Мужчины оказались в замешательстве: никто не хотел оказаться в одной тройке с женщинами. Мнения разделились: одни считают, что сражаться с женщинами «не по-мужски», другие видят в этом унижение для сильнейших спортсменок.

Саша Стоун, решивший проявить рыцарство, стал объектом критики. Регина Мухаметшина, одна из участниц, выразила своё недовольство: «Внутри непонимание, что это за соревнование такое, когда мы просто делаем вид, что боремся за этот мяч, а человек просто попал не в ту команду и не захотел бороться с девчонками. Может, со стороны джентльмена он поступил правильно, но это обидно лично для меня».

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Анатолий «Конор» Надратовский, известный как «отец титоняшек», также не оценил поступок Стоуна: «Стоун смеется и выглядит очень глупо, потому что ей хочется добыть эту победу по-настоящему как спортсменке».

Сам Саша Стоун остался верен своим принципам: «Для кого-то на кону участие в шоу, для кого-то – честь и достоинство».

Новый выпуск обещает быть напряжённым и эмоциональным, ведь участникам предстоит не только бороться с искусственным интеллектом, но и разбираться с собственными принципами и амбициями.