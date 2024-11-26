Участники бизнес-миссии в Узбекистан достигли договоренностей о поставках своей продукции

20 — 22 ноября 9 рязанских компаний приняли участие в бизнес-миссии в Узбекистан, организованной Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса. В Ташкенте на площадках Международного женского общественного фонда SharqAyoli, министерств, Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялись переговоры о поставках продукции и реализации совместных проектов с представителями власти и 50 компаниями-потенциальными партнерами.

На встречах рязанские производители представили свою продукцию и возможности, выявили потребности в ней в Узбекистане и спланировали дальнейшую работу по налаживанию сбыта товаров и локализации в республике. Все участники получили желаемый результат: реальные перспективы заключения экспортных контрактов.

• «РКБ «Глобус» провели презентацию электрозарядных станций, интеграции технических решений, с представителем IT-Park обсудили возможность открытия собственного юридического лица с получением субсидии от государства.

• «Квантрон Групп» с местной компанией по производству ПЭТ-преформ рассмотрели перспективы установки оборудования, для компании Pepsi сделали коммерческое предложение по оснащению линий производства, а на встрече с оператором цифровой маркировки CRPT-Turon были включены в число компаний-интеграторов маркировки в Узбекистане.

• «Сапожковские лечебные грязи» планируют поставки лечебной грязи в санатории «Ташкентские минеральные воды» и ZangiotaZamZam, лечебного торфа в санаторий Cristal Resort.

• «ЛазерВент» договорились с одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Узбекистане Saneg об участии в новом проекте по внедрению нового сырья для колонн.

• «Экорост» наметил перспективы заключения экспортного контракта с узбекской сельскохозяйственной компанией.

• «Би-ту-Би Юроп» на встрече с представителями заводов по производству стеклянной тары достигла договоренности о поставках продукции.

• «ТД «Виенто» увеличит поставки вентиляционных систем и воздуховодов.

• «Верность качеству» планирует долгосрочное сотрудничество с одним из самых крупных дистрибьюторов по кондитерскому ассортименту, ведет переговоры с рядом супермаркетов на поставку продукции.

• «Конфеста» провела встречи с торговыми сетями и субдистрибьюторами о поставках.

— Экспорт Рязанской области в Узбекистан сегодня представлен поставками древесины и изделий из нее, кровельных и изоляционных материалов, контрольно-измерительного оборудования, нефтепродуктов, изделий из пластмассы. Планируем расширить направления поставок в том числе за счет экспорта промышленного оборудования, удобрений, продуктов питания. Отмечу активность предприятий, работающих в районах области, — они стремятся освоить новые рынки, обязательно поддержим их в этом, — написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.