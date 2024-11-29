Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Участникам СВО спишут долги по кредитам

Дата публикации

Валерия Мединская

С 1 декабря 2024 года начинает действовать закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО. Следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

На списания кредитных долгов могут рассчитывать мобилизованные, военные, проходившие службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более, супруги участников СВО.

Долг может быть списан, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года, а также если сумма долга не превышает 10 миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. В этом случае прекращается и исполнительное производство.

Кредитные обязательства останавливают, если контрактник или доброволец погиб, признан судом погибшим или является инвалидом I группы. 

Закон предусматривает льготный период. Кредитные каникулы могут дать бойцам СВО и членам их семей. Они могут равняться сроку мобилизации, действия контракта, участия военнослужащего в спецоперации с прибавлением 180 дней.

Новости рубрики
Новости мира

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России этой осенью

Определены лидеры среди профессий по доходам в сентябре 2024 года.
Новости мира

Шарий: Ростовскую область атаковал дрон с обращением Зеленского к россиянам

Минувшей ночью Ростовскую область атаковал дрон с обращением Владимира Зеленского к россиянам, написал украинский...
Новости мира

Украина проснулась от взрывов: под ударом Одесса, Луцк, Ровно, Харьков

Утром в четверг украинские города проснулись от взрывов, на территории страны звучит воздушная тревога,...