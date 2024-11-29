Участникам СВО спишут долги по кредитам

С 1 декабря 2024 года начинает действовать закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО. Следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

На списания кредитных долгов могут рассчитывать мобилизованные, военные, проходившие службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более, супруги участников СВО.

Долг может быть списан, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года, а также если сумма долга не превышает 10 миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. В этом случае прекращается и исполнительное производство.

Кредитные обязательства останавливают, если контрактник или доброволец погиб, признан судом погибшим или является инвалидом I группы.

Закон предусматривает льготный период. Кредитные каникулы могут дать бойцам СВО и членам их семей. Они могут равняться сроку мобилизации, действия контракта, участия военнослужащего в спецоперации с прибавлением 180 дней.