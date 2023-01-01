Участник новогоднего тиража «Русского лото» стал вторым лотерейным миллиардером

В России появился второй лотерейный миллиардер. Редким счастливчиком стал участник новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото», по предварительным данным, из Нижнего Новгорода.

Также в первый день нового, 2023 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Ещё 59 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 25 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 423 729 рублей. Кроме того, ещё 14 счастливчиков выиграли по 714 286 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 8 032 065 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 524 046 635 рублей.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович напомнила, что лотереи – не только возможность испытать яркие приятные эмоции, но и источник средств для поддержки и развития спорта в нашей стране. Так что, покупая билет, каждый участник лотерей делает свой вклад в улучшение качества жизни россиян.

Варвара Басанович: «Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» от всей души поздравляет нового лотерейного миллиардера! Мы также искренне поздравляем остальных обладателей счастливых билетов «Новогоднего миллиарда», ставшего для миллионов россиян настоящей новогодней традицией, как мандарины и оливье. Но не нужно расстраиваться, если вы не оказались среди таких же счастливчиков: ведь впереди ещё много лотерейных розыгрышей от «Столото»

Новогодний розыгрыш «Русского лото» традиционно прошёл в прямом эфире телеканала НТВ в присутствии зрителей, звёздных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии.

Тиражная комиссия контролирует честность и прозрачность розыгрышей, а также следит за соблюдением принципа случайности формирования выигрышной комбинации. Помимо этого, в качестве дополнительных мер контроля за проведением розыгрыша были привлечены независимые эксперты Group-IB – первой частной компании, специализирующейся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак.

В пресс-службе «Столото» напомнили, что первый лотерейный миллиардер появился в России 1 января 2020 года в новогоднем, 1316-м тираже «Русского лото», а ещё 99 человек тогда стали лотерейными миллионерами.