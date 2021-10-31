Участницу шоу «Голос» выгнали из студии за своеобразное исполнение любимой песни Градского

Участницу шоу «Голос» Маргариту Колотилину выгнали из студии за своеобразную манеру исполнения песни Аркадия Островского «Я тебя подожду», пишет Life.ru.

Выступление девушки вызвало гнев Александра Борисовича. Хотя эта перепалка и произошла в ироничной форме, но очевидно, что Градскому и другим членам жюри явно не понравились исполнение и поведение участницы.

Члены жюри пытались объяснить девушке её ошибки, однако та настаивала, что её версия версия песни лучше.

Негодование выразил даже Дмитрий Нагиев, который обычно успокаивает участников шоу.