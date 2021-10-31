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Воскресенье, 31 октября, 2021
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Участницу шоу «Голос» выгнали из студии за своеобразное исполнение любимой песни Градского

Александр Ильин

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Участницу шоу «Голос» Маргариту Колотилину выгнали из студии за своеобразную манеру исполнения песни Аркадия Островского «Я тебя подожду», пишет Life.ru.

Выступление девушки вызвало гнев Александра Борисовича. Хотя эта перепалка и произошла в ироничной форме, но очевидно, что Градскому и другим членам жюри явно не понравились исполнение и поведение участницы.

Члены жюри пытались объяснить девушке её ошибки, однако та настаивала, что её версия версия песни лучше.

Негодование выразил даже Дмитрий Нагиев, который обычно успокаивает участников шоу.

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