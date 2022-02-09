Уборка снега продолжается в Рязани в круглосуточном режиме

В ночь на 9 февраля в Рязани продолжили очищать улицы. Удалось вывезти более 3,5 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для обработки дорог использовали 160 кубометров пескосоляной смеси и 18 тонн реагента. Дирекция благоустройства работала на участках улиц Кальной, Краснорядской, Маяковского, Семчинской, Новосёлов, на площадях Мичурина и Театральной, а также на Московском и Касимовском шоссе.

Было задействовано более 46 единиц техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры, бульдозеры Дирекции благоустройства и 47 самосвалов подрядных организаций.

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Также ночью в городе продолжили подметать и обрабатывать проезжую часть дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.