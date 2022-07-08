Уборка Рязани продолжится в выходные дни

8 июля сотрудники Дирекции благоустройства убрали смет и грунтовые наносы на Московском шоссе. Тротуары подмели на улицах Новоселов, Горького, Первомайском проспекте, в Центральном парке культуры и отдыха, скверах Дубовая роща, 60-летия Победы, бульваре Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Случайный мусор собрали в скверах Дубовая роща, Вишневый сад, в скверах им. А.В. Александрова, Керамзавода, Мамином сквере, у КДЦ «Октябрь», в скверах им. М.Д. Скобелева и им. В.Ф. Уткина, на площади Соборной и Ленина, в скверах им. 60-летия Победы, «Детский мир», Верхнем и Нижнем городских парках, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», парке Железнодорожников, площадях Театральной, им. Димитрова, Победы, бульваре Есенина, улицах Циолковского, Ленина, Радищева, Почтовой, Дзержинского, Гагарина, Московском и Михайловском шоссе, Лыбедском бульваре, аллее Олимпийской славы.

Провели окос травы на улицах Черновицкой, Высоковольтной, Бирюзова, Право-Лыбедской, Есенина, Славянском проспекте, Центральном парке культуры и отдыха, парке им. Ю.А. Гагарина . На Славянском проспекте убрали заросли борщевика, на улице Высоковольтной и Лыбедском бульваре, парке им. Ю.А. Гагарина подстригли кустарники.

Во всех районах города ежедневно поливают цветы, деревья и кустарники, высаженные весной. По необходимости проводится прополка.

Работы по уборке дорог и тротуаров запланированы в выходные дни. Будет также проводиться сбор мусора, очистка урн.