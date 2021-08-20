Уборка городских территорий продолжится в выходные дни

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По информации Дирекции благоустройства, 20 августа в работах по уборке города задействованы 146 сотрудников и 77 единиц техники. Уборка прилотковой части дороги продолжается на улице Рязанской.

Газоны выкашивали на улицах Новой, Вокзальной, Лево-Лыбедской, Кремлевский вал, Авиационной. По обращениям жителей, поступившим через социальные сети, начались работы на Московском шоссе (разделительная полоса). С начала года общая площадь окошенных территорий составляет 2 381 156 квадратных метров. Дикорастущую поросль выпиливали на Лыбедском бульваре, стрижка кустарника проводилась на улице Интернациональной.

За сутки с городских улиц вывезено 98 кубических метров смета и 12 куб. м грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Циолковского, Промышленной, Рязанской.

19 августа на Театральной площади подстригли кустарник, на площади Победы пропололи цветники. Аварийные деревья спилили на улицах Васильевской, Новоселов и сквере Дубовая роща. С улиц Дзержинского, Васильевской и сквера Дубовая роща вывезено 15 кубических метров древесных отходов.

Ночью проезжую часть дорог мыли на улицах Циолковского, Ленина, Горького, Семинарской, Каширина, Московском шоссе, Приокском путепроводе, Октябрьской, Промышленной, Есенина, Станкозаводской, Семчинской, Бирюзова, Интернациональной, Молодцова, Космонавтов,1-й Красной, Зубковой, Новоселов, Соборной, Первомайском проспекте, поселке Дягилево, проезде Шабулина, микрорайоне Недостоево, Куйбышевском шоссе, Халтурина, Северном переулке, поселке Южном, Баженова, Черновицкой, Братиславской, Высоковольтной, Сенной, площадях Свободы и Мичурина, Спортивной, Гагарина, Рязанской, Связи, разворотном круге общественного транспорта в поселке Строитель, Ушинского, Восточной окружной дороге, Шереметьевской, Касимовском шоссе, Ряжском шоссе, Советской Армии, Песоченской, Грибоедова, Вокзальной, Чкалова, Военных Автомобилистов, поселке Торфмаш, Весенней, Островского, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Введенской, Вознесенской, Народном бульваре, Крупской, Новаторов, Юбилейной, Мервинской.

На улице Интернациональной покрашено 937 погонных метров бордюрного камня.



Работы по уборке города будут проводиться в выходные. Запланировано подметание тротуаров и дорожек в парках, сбор случайного мусора, очистка урн, очистка несанкционированных рекламных объявлений.