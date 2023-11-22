Среда, 22 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Убивший жену рязанец Логунов «размышлял об Украине»

7info
Фото: Следком РФ

Александр Логунов, признанный судом виновным в убийстве супруги Елены, размышлял «об Украине и лезвии». Об этом он написал родителям.

Подробности резонансного дела вновь рассказали в программе «Малахов», вышедшей на телеканале России.

Мать убитой Наталия Кошелева рассказала о трёх судах, которые продолжаются «по делу Логунова».

Также в программе рассказывалось о машине родителей Александра, замеченной у дома Наталии. В одном из писем родителям Логунов писал об устранении «кошелюхи».

Участники передачи считают, что это повод заняться ситуацией для правоохранительных органов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах