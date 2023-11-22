Убивший жену рязанец Логунов «размышлял об Украине»

Александр Логунов, признанный судом виновным в убийстве супруги Елены, размышлял «об Украине и лезвии». Об этом он написал родителям.

Подробности резонансного дела вновь рассказали в программе «Малахов», вышедшей на телеканале России.

Мать убитой Наталия Кошелева рассказала о трёх судах, которые продолжаются «по делу Логунова».

Также в программе рассказывалось о машине родителей Александра, замеченной у дома Наталии. В одном из писем родителям Логунов писал об устранении «кошелюхи».

Участники передачи считают, что это повод заняться ситуацией для правоохранительных органов.