Убивший мужчину после ссоры в родительском чате вернулся домой

В Волгоград вернулся Арсен Мелконян, получивший 11 лет колонии за убийство мужчины после ссоры в родительском чате. Об этом сообщает V1.ru.
История, случившаяся 23 октября 2020 года, стала известна всей России. После ссоры в родительском чате женщина вызвала на разговор в офис банка Романа Гребенюка. На разборки вместе с ней пришёл брат Арсен и супруг Арман.
Арсен Мелконян жестоко избил риелтора, после чего уже в больнице мужчина скончался. Его 13-летняя дочь осталась без папы.
Приговор по делу об убийстве суд вынес в марте 2022 года. Ануш Мелконян отправили на пять с половиной лет в колонию общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Арман Смбатян приговорен к семи годам колонии строгого режима. Больше всего дали Арсену, который нанёс роковой удар. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима.
После этого потерпевшая сторона подала в суд, чтобы взыскать моральный ущерб. Через некоторое время Арсен перестал участвовать в суде, его местонахождение установить не удавалось.
По неофициальной информации Мелконян уехал в зону СВО, был ранен. Теперь он вернулся домой.
Корреспондент, попытавшийся встретиться с Арсеном, пообщался с человеком, представившимся его другом. Тот рассказал, что Мелконян получил помилование от президента.
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