Убивший мужчину после ссоры в родительском чате вернулся домой

В Волгоград вернулся Арсен Мелконян, получивший 11 лет колонии за убийство мужчины после ссоры в родительском чате. Об этом сообщает V1.ru.

История, случившаяся 23 октября 2020 года, стала известна всей России. После ссоры в родительском чате женщина вызвала на разговор в офис банка Романа Гребенюка. На разборки вместе с ней пришёл брат Арсен и супруг Арман.

Арсен Мелконян жестоко избил риелтора, после чего уже в больнице мужчина скончался. Его 13-летняя дочь осталась без папы.

Приговор по делу об убийстве суд вынес в марте 2022 года. Ануш Мелконян отправили на пять с половиной лет в колонию общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Арман Смбатян приговорен к семи годам колонии строгого режима. Больше всего дали Арсену, который нанёс роковой удар. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима.

После этого потерпевшая сторона подала в суд, чтобы взыскать моральный ущерб. Через некоторое время Арсен перестал участвовать в суде, его местонахождение установить не удавалось.

По неофициальной информации Мелконян уехал в зону СВО, был ранен. Теперь он вернулся домой.

Корреспондент, попытавшийся встретиться с Арсеном, пообщался с человеком, представившимся его другом. Тот рассказал, что Мелконян получил помилование от президента.

— Он сейчас с родственниками только общается. Семейная обстановка. Лучше позже, через пару недель хотя бы. Вы понимаете, какую жизнь он прошел за последние 2,5 года. Пусть отдохнет пока, а там уже разберемся, — заявил он журналисту.