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Четверг, 16 сентября, 2021
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Убившего знакомого колуном жителя Сараевского района осудили

7info7
Убившего знакомого колуном жителя Сараевского района осудили

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Вынесен приговор жителю Сараевского района, который из-за женщины забил своего знакомого колуном насмерть, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следователям удалось установить, что трагический инцидент произошёл вечером 14 июля. Во время застолья между двумя жителями села Мордово произошёл конфликт. Его причиной стала женщина. Обвиняемый в порыве спора схватил колун и металлической частью нанёс потерпевшему удар в область головы.

От полученного повреждения мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Сотрудникам Кораблинского межрайонного следственного отдела удалось раскрыть преступление за 15 суток. Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения в отношении мужчины обвинительного приговора.

Ему назначили 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскан 1 млн руб. в счёт компенсации морального вреда в пользу отца погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.

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