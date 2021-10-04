Убитых под Оренбургом девушек-студенток могли изнасиловать

Подозреваемый в расправе над тремя девушками-студентками в Гае мог изнасиловать их перед убийством. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, пишет портал «Гай.рф».

На теле девушек, помимо колото-резаных ран, обнаружили также следы биологической жидкости. Кроме того, на жертвах не было одежды.

По предварительным данным, удовлетворение сексуальной потребности стало причиной совершения преступления.

Напомним, ранее появилась информация, что девушки в момент смерти могли спать, находясь под воздействием снотворного.