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Понедельник, 4 октября, 2021
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Убитых под Оренбургом девушек-студенток могли изнасиловать

Александр Ильин
Убитых под Оренбургом девушек-студенток могли изнасиловать

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Подозреваемый в расправе над тремя девушками-студентками в Гае мог изнасиловать их перед убийством. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, пишет портал «Гай.рф».

На теле девушек, помимо колото-резаных ран, обнаружили также следы биологической жидкости. Кроме того, на жертвах не было одежды. 

По предварительным данным, удовлетворение сексуальной потребности стало причиной совершения преступления. 

Напомним, ранее появилась информация, что девушки в момент смерти могли спать, находясь под воздействием снотворного. 

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