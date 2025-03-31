Убитую под Тверью 13-летнюю девочку похоронят 1 апреля

Во вторник, 1 апреля, в посёлке Рязаново Калининского района Тверской области простятся с убитой 13-летней местной жительницей.

По информации группы «РязановоVK», в 11 часов в местном ДК начнётся прощание с Виолеттой, затем пройдёт отпевание в Кафедральном соборе Воскресения Словущего в Твери, после чего похороны на кладбище деревни Каменка.

Напомним, девушка-подросток пропала 21 марта. Более недели шла масштабная поисковая операция с участием правоохранителей, волонтёров, местных жителей.

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— Было пройдено более 2500 километров по труднодоступной местности. Работали группы на квадроциклах, кинологические расчёты, применялась беспилотная авиация. Координаторы и инфорги буквально жили этим поиском. За все дни участие в нем принимали 428 волонтеров нашего отряда, — говорится в сообщении тверского ВПСО «Сова».

Участники поисков до последнего надеялись, что девочка жива. К сожалению, подтвердились самые худшие опасения.

29 марта труп подростка нашли в лесном массиве СНТ «Ручеёк» Калининского округа. По подозрению в убийстве задержан 34-летний житель города Твери.

Фото: t.me/su_skr69

Мужчине предъявлено обвинение в преступлениях против половой неприкосновенности и убийстве («б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По просьбе следствия, суд отправил его на ближайшие два месяца в СИЗО.