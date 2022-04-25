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Понедельник, 25 апреля, 2022

Убийство 23-летнего хоккеиста в Москве попало на видео

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Убийство 23-летнего хоккеиста в Москве попало на видео

Александр Ильин
Кадр: t.me/ENews112

Опубликованы кадры конфликта 23-летнего хоккеиста Романа Дидура и бизнесмена Армена Куюмджи в Москве, во время которого спортсмен получил смертельное ранение ножом в сердце. Ролик публикует Telegram-канал «112». 

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Убийство произошло в ночь на 24 апреля в центре столицы, возле кафе «Баклажан». 

В ресторане работал предприниматель Армен Куюмджи, который сказал парню, что заведение закрыто. Через некоторое время хоккеист вернулся с компанией друзей, завязалась драка, во время которой погиб Дидур. 

Подозреваемый скрылся, но через несколько часов был задержан. Возбуждено уголовное дело, сегодня СК ходатайствует об аресте бизнесмена.

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